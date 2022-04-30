Иркутск, 30 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе–марте 2022 года составил 57,9 млрд. рублей, что на 31,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Строительство

Отмечается также, что объем жилищного строительства увеличился на 70,6% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составил 380,4 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по предварительным данным, в 2021 году составил 294,4 млрд. рублей, что на 58,4% больше, чем в 2020 году.

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