Орел, 30 апреля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Орёл передаст жителям освобожденного Мариуполя 300-метровую георгиевскую ленту, сообщил в прямом эфире в социальных сетях вечером 29 апреля губернатор Андрей Клычков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цвета Георгиевской ленточки

«Мы приняли решение уступить грандиозное полотнище Георгиевской ленты 9 мая тем, кто сейчас как никогда нуждается в поддержке. Уверен, орловцы нас поддержат. Мариупольцы выйдут на шествие акции «Бессмертный полк» с портретами легендарных ветеранов и своих родственников, погибших в войне, развернутой против мирного населения Донбасса», — отметил Клычков.

Изначально планировалось развернуть георгиевскую ленту в колонне участников «Бессмертного полка» в Орле 9 Мая. Теперь колонну «Бессмертного полка» возглавит огромное Знамя Победы площадью 200 квадратных метров и размером 20 на 10 метров.