Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Руководству киностудии «Ленфильм» удалось выйти на точку безубыточности в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор киностудии Фёдор Щербаков агентству ТАСС.

Киностудия «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы расчистили баланс, у нас нет минуса и операционно мы рентабельны уже в 2022 году, как и обещали», — заявил Щербаков.

Он добавил, что в настоящее время киностудия занимается производством четырёх картин: «Летом асфальт теплый», «Последняя цена», «Последний теплоход» и «Блокадный футбол». Общий портфель разрабатываемых проектов составляет около 20 картин, включая детскую сказу «Василиса». Планируется, что она будет запущена в производство в ближайшее время.

В 2013 году банк ВТБ заключил соглашение с ОАО «Ленфильм» о выдаче кредита в размере 1,53 млрд рублей в течение 10 лет. В 2021 году председатель совета директоров киностудии Фёдор Бондарчук заявил о выполнении поручений президента России Владимира Путина по нормализации экономического состояния «Ленфильма».

Читайте ранее в этом сюжете: «Ленфильм» предложил провести повторный прокат фильмов «золотой коллекции»