Чернигов, Украина, 30 апреля 2022, 13:50 — REGNUM В Чернигове демонтировали памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом 30 апреля сообщило Черниговское отделение украинского издания «Суспільне» («Общественное»).
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"В Чернигове на Валу 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину», — отмечается в сообщении.
Демонтаж проводила 119-я бригада территориальной обороны, которая ранее снесла памятник Герою СССР Зое Космодемьянской во дворе школы.
Издание отмечает, что памятник поэту передан в местный исторический музей.