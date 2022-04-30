Пермь, 30 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Пермь 30 апреля прибыл «Поезд Победы». Об этом в своём телеграм-канале написал глава города Алексей Дёмкин.

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Посетить большой передвижной музей все желающие смогут до 19:30 по местному времени (17:30 мск). Состав находится на первой платформе станции «Пермь 1».

«Поезд Победы» был создан к 75-летию Победы в 2020 году. В каждом вагоне этого поезда-музея представлена уникальная история военных лет.