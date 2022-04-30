Астрахань, 30 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Первая часть ремонта Нового моста в Астрахани началась утром 30 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Астрахани Ремонт моста

«В ближайшие дни здесь планируют заменить около километра дорожного полотна. Распоряжение ускорить ямочный ремонт в городе дал вчера и. о. главы Астрахани Олег Полумордвинов на своем первом аппаратном совещании», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент на участке моста около 350 метров отфрезеровано покрытие. После очистки полотна от пыли и грязи рабочие приступят к укладке асфальта. Сегодня, 30 апреля, на мосту работает 10 единиц техники.

Также в ближайшие дни дорожники планируют отремонтировать ещё несколько участков дорог.