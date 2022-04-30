Новосибирск, , 13:49 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным следствия, житель Калининского района Новосибирска с 23 июля по 14 августа 2021 года разместил на своей странице в социальной сети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны из Новосибирской области.

Расследование дела продолжается.