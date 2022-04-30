Астрахань, 30 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Продажа алкоголя будет ограничена в Астрахани 1 мая, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена на период с 10:00 до 14:00 1 мая на центральных улицах города, где запланированы торжественные мероприятия.

«В соответствии с распоряжением главы МО «Город Астрахань» к таковым относятся ул. Никольская, ул. М. Горького, Набережная реки Волги (фонтан «Петровский»)», — уточнили в пресс-службе.