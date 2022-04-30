Бердянск, Украина, , 13:46 — REGNUM В городе Бердянске начала работу органы правопорядка, ведется патрулирование, обеспечивается поддержание общественного спокойствия. Об этом 30 апреля прибывшим в рамках пресс-тура российским и зарубежным журналистам заявил исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко, он также рассказал о коммунальной обстановке в городе.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«В городе порядок. Законность поддерживается. Росгвардия поддерживает этот порядок и у нас заработала полиция, которая уже патрулирует город и обеспечивает законность и порядок, благодаря этому на улицах у нас спокойно и мирно. Боевых действий в Бердянске не проводилось, поэтому вся инфраструктура города сохранилась. Коммунальные службы работают и обеспечивают воду, электричество, проводят уборку мусора. Единственное, что у нас из-за аварии на газопроводе за Мариуполем во время боевых действий повредился газопровод высокого давления и на данный момент нет газа. Мы решаем это за счет баллонного газа, и Российская Федерация обещала нам помочь с решением этого вопроса, я думаю в ближайшее время и эту проблему с газом мы тоже решим», — рассказал Сауленко.

Ранее сообщалось, что в находящемся на демилитаризованных и денацифицированных в ходе специальной военной операции ВС РФ территориях Украины организованы военно-гражданские администрации, цель работы которых заключается в поддержании порядка и жизнеобеспечения этих территорий и населенных пунктов.