Воронеж, , 13:45 — REGNUM В Воронежской области госпитализирован ещё 41 пациент с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 30 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 29 апреля, сообщалось о госпитализации 23 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус получили за сутки 236 воронежцев, это на три случая заражения меньше, чем накануне. Выздоровели 489 пациентов. Скончались шесть воронежцев с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 380 343 случая заражения коронавирусом, выздоровели 369 067 человек, скончались 8 230 пациентов.