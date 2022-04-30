Воронеж, 30 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализирован ещё 41 пациент с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 30 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 29 апреля, сообщалось о госпитализации 23 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус получили за сутки 236 воронежцев, это на три случая заражения меньше, чем накануне. Выздоровели 489 пациентов. Скончались шесть воронежцев с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 380 343 случая заражения коронавирусом, выздоровели 369 067 человек, скончались 8 230 пациентов.