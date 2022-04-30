Бердянск, Украина, , 13:44 — REGNUM Все беженцы, прибывающие из зон боевых действий в Бердянск обеспечиваются бесплатным жильем и питанием, им также организуют возможность выезда на территорию Российской Федерации. Об этом 30 апреля прибывшим в рамках пресс-тура российским и зарубежным журналистам заявил исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко.

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«Население у нас было около 100 тысяч, часть людей выехала, думаю 60−70 тысяч на данный момент. Плюс беженцы из Мариуполя, из Угледара, из Волновахи, которые решили здесь переждать это беспокойное время, и мы им обеспечиваем жилье и поддерживаем в этих жизненных обстоятельствах. Беженцев за все время было порядка 10 тысяч. Часть из них выбрали связать судьбу с Россией. Вот сегодня 4 автобуса организованно уехали в Крым. С 7 марта мы в Крым организованно отправили порядка 1100 человек. Часть уехала к своим, часть уехала в Донецк, кто-то уже возвратился в Мариуполь. В данный момент в Бердянске находятся приблизительно от двух до трех тысяч мариупольцев и не только. Все они обеспечены жильем, мы обеспечиваем их питанием, как может Бердянск помогает им», — рассказал Сауленко.

Ранее сообщалось, что в находящемся на демилитаризованных и денацифицированных в ходе специальной военной операции ВС РФ территориях Украины организованы военно-гражданские администрации, цель работы которых заключается в поддержании порядка и жизнеобеспечения этих территорий и населенных пунктов.