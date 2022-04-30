Краснодар, 30 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализирован 91 пациент с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 30 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 29 апреля, сообщалось о 71 попавшем в стационар пациенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Краснодарском крае подтверждено 165 новых случаев заражения коронавирусом, это на 22 случая меньше, чем накануне.

«На 30 апреля в Краснодаре выявили 44 случая заражения, в Новороссийске — 13, в Туапсинском районе — 10, в Сочи и Ейском районе – по девять», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В ковид-стационарах региона на утро 30 апреля находятся 826 человек, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 32 пациента, на ЭКМО — один человек.

В целом с начала пандемии в Краснодарском крае было подтверждено 258 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 4543. Выздоровели 245 882 человека, 10 852 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.