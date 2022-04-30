Симферополь, , 13:42 — REGNUM Музыкально-патриотическая акция в рамках всероссийского телемарафона «Zа мир — без нацизма» состоялась 29 апреля в Симферополе, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

В Крыму прошёл концерт «Zа мир — без нацизма» Пресс-служба правительства Республики Крым

Участниками акции, посвящённой погибшим в борьбе за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков и российским солдатам, участвующим в специальной военной операции на Украине, стали ведущие солисты, артисты, вокалисты, музыкальные коллективы, в том числе, вокальный ансамбль «Джаз-рандеву» Крымской государственной филармонии, группа «КвинТет» Центра народного творчества, которые исполнили патриотические композиции и яркие номера.

Мероприятие посетили представители органов власти Крыма, деятели культуры и искусств, представители общественных и молодежных организаций, крымчане и гости Симферополя — несколько сотен человек.