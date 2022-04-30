Ростов-на-Дону, 30 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ростовской области усилены меры профилактики холеры. Донские водоёмы исследуются еженедельно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Дарья Драй ИА REGNUM «Холера»

«Учреждения Роспотребнадзора еженедельно исследуют воду открытых водоёмов. В Ростовской области более 170 точек, где отбирают для этих целей воду. На сегодня ситуация стабильная — положительных проб не обнаружено», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что всех прибывающих в Ростовскую область граждан проверяют на холеру при наличии симптомов кишечной инфекции.