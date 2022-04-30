Севастополь, , 13:36 — REGNUM В ковид-стационары Севастополя за сутки доставили 18 пациентов, данные опубликованы 30 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 29 апреля, было госпитализировано 16 человек.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

За минувшие сутки в регионе подтверждено заражение коронавирусом у 41 человека, что на 20 случаев заражения меньше, чем накануне. Выздоровели ещё 58 человек, скончался один пациент.

С начала пандемии в городе подтверждено 83 487 случаев заражения коронавирусом, 80 743 человек выздоровели, 2 331 ковид-пациент скончался.