Севастополь, 30 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В ковид-стационары Севастополя за сутки доставили 18 пациентов, данные опубликованы 30 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 29 апреля, было госпитализировано 16 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в регионе подтверждено заражение коронавирусом у 41 человека, что на 20 случаев заражения меньше, чем накануне. Выздоровели ещё 58 человек, скончался один пациент.

С начала пандемии в городе подтверждено 83 487 случаев заражения коронавирусом, 80 743 человек выздоровели, 2 331 ковид-пациент скончался.