Белгород, 30 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Более сотни кубометров мусора вывезли коммунальщики Белгорода за ночь с 29 на 30 апреля. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Антон Иванов.

Марина Каширская ИА REGNUM Двухэтажный Белгород

«19 машин работало на Харьковской горе, въездах в город и в центре. Убирали в парке Победы, Котофее и возле Мастерславля, где уже завтра начинается прекрасный фестиваль-созерцание «Река в цвету», — написал Иванов.

Также дорожники приступили к нанесению дорожной разметки. Работы проводятся преимущественно ночью, чтобы не создавать помех автомобилистам.

Отметим, что с 1 по 30 апреля в Белгороде проводится традиционный месячник благоустройства — город приводят в порядок после зимы.