Из Белгорода вывезли 100 кубометров мусора
Белгород, 30 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Более сотни кубометров мусора вывезли коммунальщики Белгорода за ночь с 29 на 30 апреля. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Антон Иванов.
Марина Каширская ИА REGNUM
Двухэтажный Белгород
«19 машин работало на Харьковской горе, въездах в город и в центре. Убирали в парке Победы, Котофее и возле Мастерславля, где уже завтра начинается прекрасный фестиваль-созерцание «Река в цвету», — написал Иванов.
Также дорожники приступили к нанесению дорожной разметки. Работы проводятся преимущественно ночью, чтобы не создавать помех автомобилистам.
Отметим, что с 1 по 30 апреля в Белгороде проводится традиционный месячник благоустройства — город приводят в порядок после зимы.