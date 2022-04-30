Нижний Новгород, , 13:34 — REGNUM В Советском районе Нижнего Новгорода появится проспект Героев Донбасса, такое решение приняла нижегородская гордума. Об этом 29 апреля рассказал журналистам председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас появится проспект Героев Донбасса, который свяжет улицу академика Сахарова, пойдет до микрорайона Новая Кузнечиха, до пересечения с улицей генерала Ивлиева», — сказал он.

Кроме того, Лавричев добавил, что также в городе появятся улицы имени кардиолога и ученого, доктора медицинских наук Евгения Чазова и имени Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Дмитрия Аристархова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовый автопробег в рамках акции «Знамя победы» прошел 30 апреля в Каспийске.