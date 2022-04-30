Нижний Новгород, 30 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Советском районе Нижнего Новгорода появится проспект Героев Донбасса, такое решение приняла нижегородская гордума. Об этом 29 апреля рассказал журналистам председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«У нас появится проспект Героев Донбасса, который свяжет улицу академика Сахарова, пойдет до микрорайона Новая Кузнечиха, до пересечения с улицей генерала Ивлиева», — сказал он.

Кроме того, Лавричев добавил, что также в городе появятся улицы имени кардиолога и ученого, доктора медицинских наук Евгения Чазова и имени Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Дмитрия Аристархова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовый автопробег в рамках акции «Знамя победы» прошел 30 апреля в Каспийске.