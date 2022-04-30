30 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Иван Коновалов, Василий Иванов, , 14:27 — REGNUM В Москве состоялась презентация арт-кластера Красный Октябрь, который в этом году открыл двери для музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». В рамках творческого вечера в Московском Императорском яхт-клубе гостям ежегодного фестиваля поведали о возникновении идеи конкурса, а также предоставили свободу самовыражения в музыкальной составляющей встречи. Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие и стал свидетелем создания мостов искренности и дружбы.

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Со школьной скамьи человек углубляется в мир художественной литературы, читает о светских баллах, масштабных вечерах, интригующих беседах и вежливо натянутых улыбках. Через ироничное и шутливое описание балов А. С. Пушкина в романе «Евгений Онегин» складывается представление, что высший свет ведет пустую, однообразную жизнь, скрывая это под золотым сиянием люстр. Однако, вечер 28 апреля в Московском речном Императорском яхт-клубе доказал обратное и то, какие крепкие мосты тихо выстраиваются на таких вечерах. В этом году «Дорога на Ялту» приняла на себя роль мирного созидателя.

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Пресс-служба фестиваля «Дорога на Ялту»

Юта на вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Андрей Кондрашов на вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

На вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Мария Магронт на вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Эрнест Мацкявичюс на вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент Группы «Гута» Алексей Анатольевич Харин Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент фестиваля Андрей Кондрашов в своей приветственной речи отбросил очевидную сценическую составляющую конкурса, указав на его истинную цель:

«Наш фестиваль не только на сцене и не только в конкурсных состязаниях. Он в таких вечерах, где мы все друг друга обнимаем, любим и понимаем. Московский Остров сегодня похож на нашу страну. Потому что вокруг нашего острова — вода, а вокруг России сегодня закрытое пространство по небу, миллион всевозможных ограничений, которые касаются и культуры. Но трудные времена пройдут, и тектанические разломы в конце концов прекратятся. Мы сегодня строим мостики, маленькие, иногда широкие, иногда длинные, но это настоящие мостики, которые потом превратятся в большие мосты и магистрали для продолжения общения.

Со вчерашнего вечера мы начали доказывать, что любовь не зависит от политики. А сегодня мы докажем, что существуют нормальные отношения между искренними людьми, которые готовы любить друг друга в любое время».

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов (c) ИА REGNUM

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент Группы «Гута» Алексей Анатольевич Харин Пресс-служба фестиваля «Дорога на Ялту»

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Пресс-служба фестиваля «Дорога на Ялту»

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Отметим, в музыкальном фестивале «Дорога на Ялту» традиционно, 4-й год подряд, принимают участие артисты из разных стран дальнего зарубежья. В 2022 году на конкурсный отбор было подано 250 заявок из 47 стран мира. В полуфинал конкурса вышли представители 15 стран. В Москву приехали 20 артистов, в том числе из стран, где русофобия стала официальной политикой власти. Преодолев все кордоны, участники фестиваля приехали в Россию, чтобы с открытым сердцем исполнить на своих языках всенародно любимые песни времен ВОВ, составляющие значительную часть великой русской культуры.

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Пресс-служба фестиваля «Дорога на Ялту»

Вечер друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Пресс-служба фестиваля «Дорога на Ялту»

Вечер прошел в Императорском яхт-клубе в арт-кластере «Красный октябрь» Василий Иванов © ИА REGNUM

Императорской яхт-клуб в арт-кластере «Красный октябрь» Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественные церемонии полуфинала и финала пройдут в столичном Московском театре мюзикла 2 и 3 мая. Всем участникам музыкального фестиваля будет вручен особенной редкости приз — шоколадные грампластинки с записанными песнями, созданные фабриками холдинга «Объединенные кондитеры» по утерянному рецепту товарищества «Эйнем» начала XX века для ценителей уникального звука в эпоху цифрового контента. После проигрывания шоколадный сувенир подлежит поеданию.