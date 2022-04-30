Севастополь, 30 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Сезон фонтанов открывается в Севастополе с 1 мая, об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Фонтан

В первую очередь будут запущены 13 фонтанов парка Победы, фонтан в Парке 60-летия СССР, пешеходный фонтан на площади Ушакова, фонтан Центральный на Приморском бульваре, фонтан в сквере на ул. Мельника. Остальные городские фонтаны будут запущены 5 мая.

Также в Севастополе уже высадили 167 тысяч цветов, в этом году планируется высадить ещё около 500 тысяч растений. Сегодня, 30 апреля, в Севастополе проходит общегородской субботник.