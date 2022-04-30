Симферополь, , 13:31 — REGNUM Крымские татары готовы отправиться добровольцами для участия в военной спецоперации РФ на Украине. Об этом 30 апреля сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

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«Крымские татары полностью поддерживают курс президента РФ и готовы защищать суверенитет нашей страны вместе с многонациональным народом. Уже сегодня крымские татары, в составе армии РФ, принимают участие в спецоперации и зачищают Украину от нацистов и готовы ехать туда в качестве добровольцев», — отметил он в интервью РИА Новости.

30 апреля в Симферополе открылся всенародный съезд крымских татар. В нем принимают участие более 300 представителей крымскотатарского народа. На съезде планируется принять обращение в поддержку проведения военной спецоперации и курса на демилитаризацию и денацификацию Украины.