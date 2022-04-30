Воронеж, 30 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Десятые дети родились в двух семьях Воронежской области в 2022 году, об этом сообщил 30 апреля в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дети

«В первом квартале 2022 года в двух семьях Воронежской области родились десятые дети», — написал Гусев.

Так, в семье Широких из села Бабяково Новоусманского района воспитываются десять детей — старшему сыну 15 лет, младшему — два месяца.

«Дети хорошо учатся, каждое лето бывают на море. В семье есть особое увлечение — музыка. Фортепиано, 2 скрипки, аккордеон и флейта. Играть на них не умеют только мама и самые младшие ребятишки. Дети в музыкальной школе получают бесплатное допобразование. Мы стараемся поддерживать большие семьи в регионе и мотивировать заводить детей. Для этого у нас есть 45 видов мер поддержки», — уточнил Гусев.