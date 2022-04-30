Пекин, , 13:27 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-11» успешно вывела на околоземную орбиту пять малых спутников дистанционного зондирования Земли. 30 апреля об этом пишет газета China Daily.

Запуск ракеты «Чанчжэн-11» Cristóbal Alvarado Minic

Старт проводился с плавучей платформы в акватории Восточно-Китайского моря. Ракета со спутниками стартовала в 11:30 по местному времени.

Запуск признан успешным — все спутники достигли целевых орбит. Этот старт стал 418-й миссией ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

Четыре спутника, выведенные на орбиту ракетой «Чанчжэн-11», относятся к серии Jilin-1 Gaofen-03D. Ещё один аппарат — к серии Jilin-1 Gaofen-04A. Эти спутники будут использоваться в сельском хозяйстве, при городском планировании и для мониторинга стихийных бедствий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля с космодрома Цзюцюань на севере Китая стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2» с коммерческими спутниками Siwei.

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