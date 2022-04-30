Донецк, 30 апреля 2022, 13:26 — REGNUM ВСУ атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО «Ураган». Об этом 30 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В результате удара пострадали два человека.

Подробности уточняются.