Воронеж, , 13:26 — REGNUM Сезон фонтанов открывается в Воронеже с 1 мая, сообщили в пресс-службе администрации города. Фонтаны заработают в Воронежском центральном парке, Петровском сквере и на Советской площади фонтаны.

Фонтан в Воронеже Пресс-служба администрации Воронежа

Сухой фонтан на Советской площади будет работать с 10:30 до 22:00 все дни, кроме понедельника, с небольшими техническими перерывами (с 14:00 до 15:00 и с 16:30 до 17:30).

1 мая с 10:30 до 22:00 будет действовать фонтан на площади Победы. В ближайшее время планируется также провести тестовый пуск воссозданного фонтана в парке «Орлёнок».