Краснодар, , 13:22 — REGNUM Туристический проект «Горы близко» запускается на территории Краснодарского края с 1 мая, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе администрации региона.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот бюджетный вид туризма интересен широкому кругу наших гостей и жителей. Знаменитая советская сеть турмаршрутов во многом была утрачена, и наша задача — заново открыть для массового туриста Западный Кавказ, создать условия для комфортного и безопасного отдыха в горных и предгорных районах Кубани, возродить традиции пешеходного туризма и сформировать новые туристические продукты», — прокомментировал вице-губернатор Александр Руппель.

В рамках реализации проекта в регионе обновлены туристические маршруты на территории Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа, а также Северского и Абинского районов. Большинство из них будут доступны для семей с детьми.