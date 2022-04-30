Анкара, , 13:22 — REGNUM Военно-воздушные силы Турции не станут принимать участия в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий Анкары с Афинами. Об этом 30 апреля сообщает газета Sabah.

Истребитель F-16 ВВС Турции Jerry Gunner

Уточняется, что перед каждыми учениями принимающая страна подготавливает техническое соглашение о проведении мероприятий и добавляется, что турецкой стороной было установлено, что греческая сторона внесла дополнения в такой документ с подходом, нацеленным против Турции и на разногласия Анкары с Афинами.

«Командование ВВС немедленно приняло меры против этих преднамеренных дополнений и потребовало изменить технический регламент, противоречащий международному праву. Настойчивые требования Турции не были приняты Грецией», — говорится в сообщении.

«Было решено не участвовать в учениях, поскольку Греция манипулировала учениями в соответствии со своими политическими интересами. Стало известно, что принятое решение о неучастии турецких ВВС в учениях было направлено властям Греции», — также добавляется в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что вызов турецкого посла в Берлине в министерство иностранных дел Германии является вмешательством ФРГ во внутренние дела Турции.