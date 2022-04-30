Донецк, 30 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Александровке 5 снарядов. Об этом 30 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:50 — н.п. Красногоровка — н.п. Александровка: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 122 мм.