Сергей Зверев признался, что у него нет денег на содержание салонов красоты
Москва, 30 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Стилист Сергей Зверев признался, что на содержание салонов красоты у него нет денег.
(сс) Okras
Сергей Зверев
«Все салоны красоты, которыми владел, закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально», — рассказал он изданию StarHit.
Он отметил, что остались сбережения, чтобы жить как прежде, но пробовать себя в других специальностях не планирует:
«Не могу работать ни водителем, ни кондуктором, нет такого навыка».