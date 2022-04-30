Москва, 30 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Стилист Сергей Зверев признался, что на содержание салонов красоты у него нет денег.

(сс) Okras Сергей Зверев

«Все салоны красоты, которыми владел, закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально», — рассказал он изданию StarHit.

Он отметил, что остались сбережения, чтобы жить как прежде, но пробовать себя в других специальностях не планирует:

«Не могу работать ни водителем, ни кондуктором, нет такого навыка».