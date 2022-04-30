Каспийск, Дагестан, 30 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Массовый автопробег в рамках акции «Знамя победы» прошел 30 апреля в Каспийске, сообщает 30 апреля RT.

Знамя Победы

Мероприятие было посвящено 77-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и поддержке российских военнослужащих, участвующих в спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

В нем приняли участие сотни автомобилей, которые проехали по улицам Каспийска с флагами России и копиями Знамени Победы под звуки песен времен Великой Отечественной войны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омске 29 апреля состоялась репетиция построения войск ко Дню Победы.