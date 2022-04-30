Киев, 30 апреля 2022, 13:06 — REGNUM На Украине арестовали 51 железнодорожную цистерну, принадлежащую Белоруссии. Об этом 30 апреля сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный провал Запада и импортозамещение в России – трансляция»
«Следователи теруправления ГБР Киева инициировали арест 51 ж/д вагона-цистерны собственности республики Беларусь, которые пересекли границу с Украиной 23 февраля», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что в цистернах содержалось 3 тыс. т дизтоплива производства Белоруссии и России.