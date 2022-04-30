Москва, 30 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Общие кассовые сборы дилогии «Брат» режиссёра Алексея Балабанова в повторном прокате весной 2022 года составили 115 млн рублей. Об этом рассказала главный редактор журнала «КиноРепортёр» Мария Лемешева агентству ТАСС.

Цитата из к/ф «Брат». Реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия Сергей Бодров в роли Данилы Багрова

Лемешева отметила, что зрители охотно пошли в кинотеатры на повторный показ картин Балабанова. Она напомнила, что в 1997 году первый фильм дилогии выходил только на видеокассетах и на телевидении.

«В повторном показе фильм собрал больше 77 млн рублей, а его сиквел «Брат 2» — 38 млн рублей», — сообщила Лемешева.

Она отметила, что повторный прокат ряда картин в российских кинотеатрах оказался хорошей идеей. Эксперт добавила, что повысить доходы российских кинотеатров могут отечественные полнометражные анимационные фильмы и сериалы.

Лемешева подчеркнула, что отечественные картины частично заместили голливудские кинофраншизы. В частности, российский анимационный фильм «Финник» в марте стал лидером проката в России, собрав почти 400 млн рублей.