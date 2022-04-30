Хельсинки, , 12:55 — REGNUM На энергоснабжение от собственных дизельных генераторов времена перешел дата-Центр «Яндекса» в Мянтсяля в Финляндии на период, пока компанией заключается договор с поставщиком энергии. Об этом 30 апреля сообщили в «Яндексе».

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах», — приводит слова представителя «Яндекса» РИА Новости.

Отметим, дата-центр в Мянтсяля построили в 2014 году, и применяемая в нем система охлаждения позволяет использовать тепло от серверов для отопления жилых домов, в результате чего «Яндекс» возмещает часть затрат на электроэнергию.