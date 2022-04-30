Улан-Удэ, , 12:53 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ организована доследственная проверка по факту гибели работника авиационного завода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 30 апреля.

Листо-штамповочный молот в одном из цехов Улан-удэнского авиазавода, Бурятия СУ СКР по Бурятии

По предварительным данным, кузнец-штамповщик в одном из цехов заступил на смену и приступил к изготовлению деталей при помощи листо-штамповочной установки. Вскоре его напарники услышали необычный звук молота, подошли проверить и увидели рабочего мёртвым.

«Вероятно, несчастный случай произошел, когда кузнец вынимал штамповку со станины. В этот момент на него сверху опустился молот, причинив смертельные повреждения», — отметили в ведомстве.