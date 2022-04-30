Москва, , 12:49 — REGNUM В праздничные дни жителям Москвы следует быть внимательными и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом 30 апреля сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

«К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей … и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. Перед праздничными днями напоминаем: сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения», — отметил он.

По его словам, выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, и время приезда согласовывается заранее.

Информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте организации, которая ее проводит.