Москва, 30 апреля 2022, 12:45 — REGNUM Видеозапись боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 30 апреля Минобороны России.
Уточняется, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры киевских боевиков.
Также на этих кадрах запечатлено, как вышедший на ударную позицию ОТРК готовится к удару и производит пуск боевой ракеты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех.