Москва, , 12:45 — REGNUM Видеозапись боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 30 апреля Минобороны России.

ОТРК «Искандер-М» Минобороны России

Уточняется, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры киевских боевиков.

Также на этих кадрах запечатлено, как вышедший на ударную позицию ОТРК готовится к удару и производит пуск боевой ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех.