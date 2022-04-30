Москва, 30 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 30 апреля Минобороны России.

Минобороны России ОТРК «Искандер-М»

Уточняется, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры киевских боевиков.

Также на этих кадрах запечатлено, как вышедший на ударную позицию ОТРК готовится к удару и производит пуск боевой ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех.