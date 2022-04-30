Донецк, , 12:45 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике обесточены 47 трансформаторных подстанций и свыше 3 900 бытовых абонентов. Об этом 30 апреля сообщили в МЧС ДНР.

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За минувшие сутки, с 09:00 29 апреля до 09:00 30 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 11 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВСУ.

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