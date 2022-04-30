Бузулук, Оренбургская область, 30 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. 20-летний житель Бузулука Оренбургской области арестован за нарушение правил тонировки автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тонировка

Ранее водитель машины «Хёндай Солярис» уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, в том числе и к аресту. Но попадался снова. На момент выявления нарушения Светопропускаемость передних боковых стекол составляла 6%, а переднего ветрового стекла — 24%. При этом по нормативам светопропускаемость не должна быть ниже 70%.

Суд назначил гражданину двое суток ареста. ГИБДД намерено продолжать работу по выявлению нарушителей правил тонировки.