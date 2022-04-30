* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 30 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Источники в провинции Нангархар сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили бывшего начальника полиции общественной безопасности Нангархара.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники, не пожелавшие назвать свои имена, сообщили «8 Собх», что вечером 29 апреля в местности Сетандара уезда Дарайе-Нурталибы убили Тадж Мохаммада Малекзая, бывшего начальника полиции общественной безопасности Нангархара.

Одновременно поступили сообщения, что в провинции Бадахшан разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала бывшего сотрудника полицейского спецназа.

Согласно данным источника, сотрудника звали Азиз-ур-Рахман Гаффари, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его без предъявления каких-либо обвинений в его доме в городе Файзабад, административном центре провинции Бадахшан, и увезли в неизвестном направлении.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.