Донецк, 30 апреля 2022, 12:38 — REGNUM Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех. Об этом 30 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«В Кировском районе Донецка число раненых в результате обстрела ВФУ возросло до трех человек», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о двух раненых.
Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 122 мм.
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