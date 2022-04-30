Москва, , 12:36 — REGNUM Уголовное дело в отношении неустановленных киевских боевиков из числа военных 54 отдельной механизированной бригады ВСУ возбуждено военными следственными органами Следственного комитета России. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

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«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным следствия, днем 28 апреля со стороны украинских вооруженных формирований был произведён артиллерийский обстрел Кировского района Донецка, в результате которого погибли 24 человека и еще 23 были ранены.

Также отмечается, что военные следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев об обстоятельствах произошедшего.

«Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при отражении попытки проникновения самолета украинских вооружённых формирований в воздушное пространство России в населённый пункт Жеча попало два снаряда.