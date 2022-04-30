Кабул, 30 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Две опоры ЛЭП взорваны в провинции Парван (Афганистан), в результате 11 провинций, в том числе Кабул, остались без электричества. Об этом 30 апреля сообщает энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

«Две опоры ЛЭП разрушены в районе Тагма на юге Саланга в провинции Парван в результате взрыва мины. В Кабуле и еще 10 провинциях отключено электричество», — отмечается в сообщении.

На месте ЧП работают технические группы.