Москва, , 12:33 — REGNUM Карьерные самосвалы Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) будут оснащаться двигателями Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ). Об этом пишет «Авторевю».

БЕЛАЗ-75180 грузоподъемностью 180 тонн Belaz.by

Ранее самосвалы тяжёлого класса БелАЗа оснащались американскими двигателями Cummins или MTU. После введения новых санкций против России и Белоруссии весной 2022 года некоторые иностранные поставщики ограничили импорт агрегатов.

В новых машинах тяжёлого класса будут использоваться двигатели УДМЗ. Руководство БелАЗа объявило о подписании соответствующей дорожной карты с производителем из Екатеринбурга.

Экспериментальный 240-тонный БелАЗ-75 319 с двигателем от УДМЗ был собран ещё в 2019 году. Оснащённый двигателем от УДМЗ самосвал хорошо себя зарекомендовал при эксплуатации в Тугнуйском разрезе в Бурятии. Издание отмечает, что 12-цилиндровый дизельный двигатель ДМ-185 отличается высокой степенью локализации производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Белоруссия продолжат совместную работу по импортозамещению