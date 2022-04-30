Панама, , 12:51 — REGNUM Военно-морские силы Панамы пресекли 29 апреля поставку крупной партии наркотиков в Европу. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Панама Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Контейнер, в котором была обнаружена партия наркотиков, был отправлен из Гондураса с транзитом через Панаму. Конечным пунктом назначения значился порт в Финляндии.

По словам главы службы безопасности Хуана Пино, в 2021 году в Панаме было изъято более 129 тонн наркотиков. Эта страна является крупнейшим в Латинской Америке перевалочным пунктом для поставок наркотиков в США и Европу.

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