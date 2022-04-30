Панама, 30 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Военно-морские силы Панамы пресекли 29 апреля поставку крупной партии наркотиков в Европу. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Панама

Контейнер, в котором была обнаружена партия наркотиков, был отправлен из Гондураса с транзитом через Панаму. Конечным пунктом назначения значился порт в Финляндии.

По словам главы службы безопасностиХуана Пино, в 2021 году в Панаме было изъято более 129 тонн наркотиков. Эта страна является крупнейшим в Латинской Америке перевалочным пунктом для поставок наркотиков в США и Европу.