Москва, 30 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Постановление о временном увеличении на 501 тысячу тонн квот на вывоз минеральных удобрений подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба российского правительства.

Gncr.com Азотные удобрения

Отмечается, что такое решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно и добавляется, что это решение относится к сложным удобрениям, которые содержат два или три питательных элемента — азот, фосфор и калий. При этом после принятия такой меры размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 млн тонн.

Также указывается, что такие меры необходимы для поддержки производителей удобрений из-за возникающего у них риска простоя в результате невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств.

В то же время, уточняется, что до 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за введенных в отношении дочерней компании «Новатэк» — Novatek Green Energy — санкций в Польше может произойти взрыв порядка 500 вагонов со сжиженным газом.