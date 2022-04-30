Иркутск, , 12:23 — REGNUM В Иркутске 1 мая традиционно стартует сезон фонтанов, сообщает сайт городской мэрии. Специалисты МУП «Водоканал» уже завершают работы по сбору и монтажу сантехнического оборудования, подключению сети электроэнергии и водоснабжения.

Фонтан в Иркутске Мэрия Иркутска

«После того, как установили все оборудование, чаши наполняем водой и окончательно настраиваем фонтаны. Все фонтаны в Иркутске работают по замкнутому циклу в автоматическом режиме. 1 мая запустим их в 7:00 местного времени», — пояснил начальник электролаборатории МУП «Водоканал» Владимир Юндзель.

Подготовительные работы на городских фонтанах начались с 18 апреля. Специалисты «Водоканала» проводили работы по очистке чаш и обследованию целостности гидроизоляции.

Напомним, самый старый из действующих городских фонтанов расположен на сквере Кирова. Его изготовили в Ленинграде в 1959 году и по частям перевезли в Иркутск.

Самый большой фонтан находится на площади Конституции (у ЗАГСа). У него четыре чаши, которые полностью наполняются водой. Самый маленький фонтан расположен на сквере «Шайба» на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина.

Единственный в Иркутске фонтан с подземной чашей находится на улице Карла Маркса возле Дома художника. Чаша расположена под землей на глубине трех метров.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как Россия встречает Первомай.